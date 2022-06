Ultime Notizie – Long Covid per 40% under 14, sintomi per almeno 2 mesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mal di stomaco, segni sulla pelle, umore ballerino, senso di fatica, problemi di concentrazione e di memoria. Sono i possibili sintomi del Long Covid nei bambini da zero a 14 anni, che interessano il 40% circa dei guariti da Sars-CoV-2 in questa fascia d’età e durano almeno 2 mesi. A indicarli è il più grande studio condotto finora sulla sindrome post-infezione negli under 14, pubblicato tu ‘The Lancet Child & Adolescent Health’. Un lavoro danese sulla cui base gli autori raccomandano “ulteriori ricerche per comprendere meglio le conseguenze a lungo termine della pandemia sui bambini”, una “conoscenza essenziale per guidare i processi diagnostici, l’assistenza e le decisioni in merito a misure come la vaccinazione” dei più piccoli, ma anche eventuali nuovi “lockdown”. “I nostri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mal di stomaco, segni sulla pelle, umore ballerino, senso di fatica, problemi di concentrazione e di memoria. Sono i possibilidelnei bambini da zero a 14 anni, che interessano il 40% circa dei guariti da Sars-CoV-2 in questa fascia d’età e durano. A indicarli è il più grande studio condotto finora sulla sindrome post-infezione negli14, pubblicato tu ‘The Lancet Child & Adolescent Health’. Un lavoro danese sulla cui base gli autori raccomandano “ulteriori ricerche per comprendere meglio le conseguenze a lungo termine della pandemia sui bambini”, una “conoscenza essenziale per guidare i processi diagnostici, l’assistenza e le decisioni in merito a misure come la vaccinazione” dei più piccoli, ma anche eventuali nuovi “lockdown”. “I nostri ...

