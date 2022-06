Ultime Notizie – ‘I vaccinati si contagiano di più’ | la fake news

(Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ una ‘’ l’informazione secondo cui, in base ai dati dell’Iss per alcune fasce di età, l’efficacia del vaccino è ‘negativa’ con un rischio maggiore di infezione per i. Lo ribadisce l’Istituto superiore di sanità (Iss) nell’aggiornamento della sezione sul proprio sito dedicato alle ‘bufale’ sui vaccini anti-Covid. L’analisi sull’efficacia dei vaccini per le fasce di età sopra gli 11 anni viene presentata settimanalmente dall’Iss nel suo report esteso, “ed evidenzia chiaramente un aumento dell’efficacia vaccinale dopo la somministrazione della dose booster, in tutte le fasce di età, sia nella prevenzione dell’infezione di Sars-CoV-2 che della malattia severa, rispetto alla vaccinazione completa con due dosi”. Il fatto che siano presenti alcuni dati “apparentemente incongruenti (ad esempio in qualche caso ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - pccpla : RT @junews24com: Cambiaso Juve (Sportitalia), c'è l'accordo con il Genoa. I dettagli - - pccpla : RT @junews24com: Zaniolo Juve, i bianconeri pensano ad uno scambio da proporre alla Roma - -

Tra lediscipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, c'è l'algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, uno degli ...... nellestagioni, non è stato assolutamente proporzionale ai costi, fra infortuni, i non ... ma con un ottimo wifi, che porta lesul web. E poi da quando la Juventus ha preso Ronaldo dal ...(Adnkronos) – E’ una ‘fake news’ l’informazione secondo cui, in base ai dati dell’Iss per alcune fasce di età, l’efficacia del vaccino è ‘negativa’ con un rischio maggiore di infezione per i vaccinati ...Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon l'anno scorso, disputerà l'edizione 2022 da testa di serie numero 8 del tabellone. E' l'unico azzurro, tra uomini e donne, tra i primi otto ...