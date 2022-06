Ultime Notizie – Firenze | turista sale sulla Cupola di Brunelleschi e muore

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Unstatunitense di 67 anni si è sentito male mentre si trovava in cima alladeldel Duomo die nonostante i soccorsi, peraltro complicati dall’altezza, è arrivato morto in ospedale. Stamani alle ore 8:50 in cima alla, nella terrazza panoramica, a circa 91 metri di altezza, il cittadino americano ha accusato un malore. Immediatamente il personale presente in servizio ha chiamato i soccorsi (sono intervenute due autoambulanze e un’automedica rispettivamente una della Croce Rossa e una della Misericordia). Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco con attrezzature e mezzi adeguati per soccorrere il(una scala aerea era presente adiacente alla Cattedrale lato porta dei Canonici). Dopo le ore 11.00 ilè ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – #Dybala, le ultime. #EnzoFernandez aspetta #ACMilan #SempreMilan - e_pagliarini : RT @Radio24_news: Segui le ultime notizie ?? di @e_pagliarini dal mondo digitale di @2024_R24 - ?? Ascolta le #Digitalnews del #22giugno??htt… -

42 Visualizzazioni totaliDurante la prima settimana di giugno, il mercato delle ... registrando un calo del 4,6% nelle24 ore.Articolo in aggiornamento! Inseriremo lenovità non appena saranno ufficializzate da Sky. A ... 6 condivisioni Condividi Tweet Nicola Zucchini Buriani FONTERelazionate Sky uscite del ...Massimiliano Allegri porta in tribunale l'ex compagna Claudia Ughi. L'allenatore della Juventus sostiene che la donna abbia utilizzato in maniera impropria il denaro da lui versato per il mantenimento ...Durante i festeggiamenti per la promozione in Liga del Girona la fotografa Margui ha rischiato di cadere dal pullman scoperto. Salvata da un difensore ...