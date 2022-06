Ultime Notizie – Figc sconfitta al Tar | Serie A vince scontro sull’indice liquidità

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) presieduta da Francesco Arzillo respinge la domanda cautelare presentata dallaper la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva, N. 06818/2022 REG.RIC. della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022. L’ennesimo atto della diatriba traA esi è concluso oggi quando il Tar del Lazio ha comunicato di aver respinto il ricorso sull’ormai famoso indice di, uno dei parametri fondamentali per iscriversi al campionato. “Non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all’avvio del campionato diA, in dipendenza degli effetti del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - DilectisG : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. Intelligence #Gb: #Russia pronta a inviare unità di riserva nel #Donbass ?? #Kiev, truppe russe… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Intelligence #Gb: #Russia pronta a inviare unità di riserva nel #Donbass ?? #Kiev, trup… - junews24com : Kostic Juve, anche Allegri in pressing: ecco come convincere l'Eintracht - -

Il Sole 24 ORE

In seguito a una caduta da un'impalcatura, un operaio di circa 50 anni è morto stamani a Nova Siri (Matera). Secondo quanto si è appreso, l'uomo era impegnato nei lavori di ristrutturazione di uno ...Da numero 10 amatissimo dai tifosi della Juventus, in grado di far dimenticare persino un gigante come Alex Del Piero , a rivale sul mercato per la Signora. È infatti l'ex attaccante bianconero Carlos ... Ucraina, ultime notizie. Sanzioni ai russi, in Italia 1.100 verifiche e beni congelati per 1,7 ... This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005073/en/ NASH is a chronic metabolic liver disease that affects more than 115 ...questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20220622005078/it/ La NASH è una patologia epatica cronica ...