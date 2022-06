Ultime Notizie – Elena Del Pozzo, il vescovo di Catania: “Non augurate tormento a mamma” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Tutti noi, come giudici, siamo pronti a lapidare sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della città una frase che chiedeva riposo eterno per Elena e tormento eterno per la sua mamma. Non credo che la piccola Elena sarebbe d’accordo con quelle parole, come ogni bambino”. Lo afferma monsignor Luigi Renna, a chiusura dell’omelia pronunciata nella cattedrale etnea per l’ultimo saluto a Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa lo scorso 13 giugno a Mascalucia dalla mamma 23enne Martina Patti. Il vescovo ha esortato poi i genitori a “non insegnare la violenza delle parole ai figli, né sui social, né sui nostri muri già abbastanza sporchi. Perché un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli mediatici e, se ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Tutti noi, come giudici, siamo pronti a lapidare sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della città una frase che chiedeva riposo eterno pereterno per la sua. Non credo che la piccolasarebbe d’accordo con quelle parole, come ogni bambino”. Lo afferma monsignor Luigi Renna, a chiusura dell’omelia pronunciata nella cattedrale etnea per l’ultimo saluto aDel, la bambina di 5 anni uccisa lo scorso 13 giugno a Mascalucia dalla23enne Martina Patti. Ilha esortato poi i genitori a “non insegnare la violenza delle parole ai figli, né sui social, né sui nostri muri già abbastanza sporchi. Perché un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli mediatici e, se ...

