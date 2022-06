Ultime Notizie – Diana Bracco: “Mio padre mi ha insegnato tanto, Istria e Dalmazia terre incredibili” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Mio padre quando si è trasferito a Milano si è innamorato di questa città e ha avuto sempre in mente di restituire tutto quello che aveva ricevuto da un territorio molto aperto e disponibile”. Così Diana Bracco, figlia di Fulvio e Ceo del gruppo di famiglia, ha voluto ricordare l’operato del padre a margine dell’evento “Da Neresine a Milano, l’impresa di Fulvio Bracco”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (Anvgd), il 21 giugno a Milano, al Teatrino di Fondazione Bracco. “Fulvio Bracco era una persona positiva e mi ha insegnato tanto – ha raccontato Diana Bracco – “A partire dalla passione per il mare e le sue terre, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Mioquando si è trasferito a Milano si è innamorato di questa città e ha avuto sempre in mente di restituire tutto quello che aveva ricevuto da un territorio molto aperto e disponibile”. Così, figlia di Fulvio e Ceo del gruppo di famiglia, ha voluto ricordare l’operato dela margine dell’evento “Da Neresine a Milano, l’impresa di Fulvio”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia(Anvgd), il 21 giugno a Milano, al Teatrino di Fondazione. “Fulvioera una persona positiva e mi ha– ha raccontato– “A partire dalla passione per il mare e le sue, ...

