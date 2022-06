Ultime Notizie – Covid oggi Toscan 3.043 contagi: bollettino 22 giugno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 3.043 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 giugno in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 3.043 su 13.155 test di cui 1.822 tamponi molecolari e 11.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,13% (73,8% sulle prime diagnosi)”, comunica su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 3.043 i nuovida coronavirus22ina, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. “I nuovi casi diregistrati ina sono 3.043 su 13.155 test di cui 1.822 tamponi molecolari e 11.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,13% (73,8% sulle prime diagnosi)”, comunica su Telegram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - SalvatoreMirag7 : E che c'entra? Allora per riequilibrare dobbiamo aspettarci che il Capitone candidi Renzi Bossi? Ma come siamo cont… - RedazioneDedalo : Palermo – Abolizione foglietto illustrativo: farmacisti europei si oppongono - DarioLacqua : @ultimenotizie Solita cazzata di Ultime Notizie adesso basta -