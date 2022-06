Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 2.338 contagi e 2 morti: bollettino 22 giugno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 2.338 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 giugno 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 15.087 tamponi, di cui 13.769 test antigenici, con un tasso di positività al 16,1%%. I ricoveri ordinari sono 251, 7 in più rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 7, invariati rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 2.338 i nuovida Coronavirus, 222022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2. Nelle24 ore sono stati processati 15.087 tamponi, di cui 13.769 test antigenici, con un tasso di positività al 16,1%%. I ricoveri ordinari sono 251, 7 in più rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 7, invariati rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - VesuvioLive : A Londra ricompare il virus della poliomielite, Burioni: “Pessima notizia” - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (22/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -