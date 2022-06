Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 53 905 contagi e 50 morti | bollettino 22 giugno

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono 53.905 i nuovida Coronavirus in, 222022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 50portando il totale delle vittime a 167.892. Nelle24 ore sono stati processati 246.512 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 21,9%. Crescono sia i ricoveri nei reparti ordinari, 144 in più da ieri per un totale di 4.947, che le terapie intensive occupate, 10 in più da ieri, che porta il numero complessivo a 216. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 6.593 i nuovida Coronavirus, 222022 nel Lazio, secondo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - IlnazionalistaD : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 53.905 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati… - AntScibilia : @erretti42 Da ultime notizie pare che gruppi di persone che si occupano di politica abbiano già scelto il motto Ins… -

Il Sole 24 ORE

Gli attualmente positivi sono 625.013, quindi 25.083 in più nelle24 ore. In totale sono 18.014.202 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.892. I ...Nessun decesso nelle24 ore in Sardegna dove si registrano 1902 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1773 diagnosticati da antigenico), cioè oltre 700 in meno rispetto all'ultima rilevazione. ... Ucraina, ultime notizie. Scholz, «pronti a difendere Paesi orientali della Nato» Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.533.213 casi di positività, 4.585 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.987 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ...Cosa vuol dire parlare in corsivo Com’è nata l’ultima tendenza virale su Tik Tok L’ultima moda dei giovani sta letteralmente spopolando sui social network. Il tutto è nato da una presa in giro della ...