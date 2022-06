Ultime Notizie – Covid, Moderna: da agosto booster per Omicron 4 e 5 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un richiamo di Moderna aggiornato per la Omicron 4 e 5 del Covid. “Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccino booster bivalente a partire da agosto, in vista di un potenziale aumento delle infezioni Sars-CoV-2 a causa delle sottovarianti di Omicron all’inizio dell’autunno”. Lo annuncia Stéphane Bancel, Ceo dell’azienda americana Moderna che oggi ha riferito per il candidato vaccino mRna-1273.214 “potenti risposte anticorpali neutralizzanti” contro BA.4 e BA.5, Omicron 4 e 5. I nuovi dati verranno inviati alle autorità regolatorie e per una pubblicazione peer reviewed. Il candidato vaccino mRna-1273.214 combina il candidato booster specifico per Omicron mRna-1273.529 con il vaccino anti-Covid ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un richiamo diaggiornato per la4 e 5 del. “Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccinobivalente a partire da, in vista di un potenziale aumento delle infezioni Sars-CoV-2 a causa delle sottovarianti diall’inizio dell’autunno”. Lo annuncia Stéphane Bancel, Ceo dell’azienda americanache oggi ha riferito per il candidato vaccino mRna-1273.214 “potenti risposte anticorpali neutralizzanti” contro BA.4 e BA.5,4 e 5. I nuovi dati verranno inviati alle autorità regolatorie e per una pubblicazione peer reviewed. Il candidato vaccino mRna-1273.214 combina il candidatospecifico permRna-1273.529 con il vaccino anti-...

