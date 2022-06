Ultime Notizie – Bollette, nuovo intervento contro i rincari (Di mercoledì 22 giugno 2022) l Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto contro i rincari delle Bollette di luce e gas. Via libera anche alla misura per garantire liquidità alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, e al contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. Azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5%. Un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L’articolo 1, sul contenimento dei rincari delle Bollette elettriche, prevede l’annullamento degli oneri generali di sistema “anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”, si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) l Consiglio dei ministri ha approvato ildecretodelledi luce e gas. Via libera anche alla misura per garantire liquidità alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, e al contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. Azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5%. Un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L’articolo 1, sul contenimento deidelleelettriche, prevede l’annullamento degli oneri generali di sistema “anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”, si ...

