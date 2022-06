Ultime Notizie – Armi in Usa, primo sì del Senato ad accordo bipartisan per leggi più severe (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha superato il voto procedurale l’accordo bipartisan per leggi più severe sul controllo delle Armi e finanziamenti per misure preventive contro nuove sparatorie negli Usa. Con 64 voti favorevoli, tra i quali quindi quelli di 14 repubblicani, e 34 voti contrari, si è raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi necessari a far procedere il pacchetto verso l’approvazione finale, prevista entro la fine della settimana. Il voto è avvenuto nella notte poche ore dopo che è stato raggiunto dal gruppo di 20 Senatori, 10 per ogni partito, il testo finale del pacchetto di misure e di 15 miliardi di fondi federali per programmi per la salute mentale e la sicurezza nelle scuole. Il pacchetto non contiene le misure più drastiche, invocate da Joe Biden e dai democratici, come il divieto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha superato il voto procedurale l’perpiùsul controllo dellee finanziamenti per misure preventive contro nuove sparatorie negli Usa. Con 64 voti favorevoli, tra i quali quindi quelli di 14 repubblicani, e 34 voti contrari, si è raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi necessari a far procedere il pacchetto verso l’approvazione finale, prevista entro la fine della settimana. Il voto è avvenuto nella notte poche ore dopo che è stato raggiunto dal gruppo di 20ri, 10 per ogni partito, il testo finale del pacchetto di misure e di 15 miliardi di fondi federali per programmi per la salute mentale e la sicurezza nelle scuole. Il pacchetto non contiene le misure più drastiche, invocate da Joe Biden e dai democratici, come il divieto ...

