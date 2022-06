Ufficiale | spesi 41 milioni di euro | nuovo attaccante al Bayern Monaco

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Era nell’aria da svariati giorni, ora è: Sadio Manè è ungiocatore del. Dopo una stagione splendida con il Liverpool, condita da 50 presenze, 23 gol e 5 assist, l’senegalese cambia casacca, passando dal “red” di Liverpool al “rote” del. Per Nagelsmann si tratta di un grandissimo colpo, che va ad alimentare il già notevole reparto offensivo bavarese, un po’ scosso dall’incertezza sulla questione Lewandowski. Manè ha parlato così dopo la sua firma: “Sono davvero felice di essere finalmente al. Ho sentito un grande interesse da parte di questo club fin dall’inizio, quindi per me non ci sono stati dubbi”. mane-liverpool-L’affare è stato ufficializzato in queste ...

Pubblicità

LeccoToday

In tarda mattinata arriva la posizioneinviata dal consigliere regionale (e coordinatore ... Dopo anni in cui ci siamocon costanza ed impegno per garantire stabilità al paese, ora il ...Ci sono poi i 200 mila euro, che invece possono esseresenza alcun vincolo di tempo e di ... Per riscuotere un premio, è necessario rispettare le scadenze previste dal regolamentodel ... A Calolzio oltre 1.000 euro pro capite spesi in un anno nel gioco d'azzardo Il club calzaturiero, dunque, si metterà subito al lavoro per trovare il degno sostituto di mister Viti “Al quale vanno i migliori saluti e ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e la ...Infine, nella dichiarazione precompilata sono presenti le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalla farmacia dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra e dalle strutture sani ...