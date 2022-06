UFFICIALE – Mario Gotze va all’Eintracht Francoforte

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un calciatore che sembrava ormai essersi perso, nonostante le prime annate strabilianti. In terra olandese era riuscito a riprendersi, senza però brillare come in passato. Adessoha firmato con l’Eintrachtche ha deciso di credere in lui, proponendogli un contratto fino al 2025. Si tratta di un grande affare per entrambi. L’attaccante classe ’92 torna in patria con una squadra reduce dalla vittoria dell’Europa League, il club si assicura un giocatore con esperienza e voglia di riscatto.e l’Eintracht: una scommessa per entrambi Pronto a rientrare in patria dopo l’esperienza olandese, lascia così l’Eredevise e il PSV con un bottino rilevante, ovvero 20 gol in 77 gare e due trofei alzati al cielo in ben due stagioni. In Bundesliga ha invece vinto moltissimo ...