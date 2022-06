UFFICIALE – Fiorentina | c’è il rinnovo di Italiano

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 22 giugno 2022) A pochi giorni dall’inizio vero e proprio del calciomercato estivo 2022, lacomincia a mettere le fondamenta in vista della prossima stagione. È da pochi minuti, infatti, la notizia deldel tecnico Vincenzocon i viola sino al termine della stagione 2023/24. Il nuovo contratto prevede dunque il prolungamento del matrimonio fra l’allenatore nato a Karlsruhe e i gigliati per un ulteriore anno rispetto al precedente accordo. Inoltre, esso include un’opzione dia favore del club anche per la stagione 2024/25. Ora che ildi, lapotrà concentrarsi sui prossimi obiettivi di mercato, in primis Bajrami e Sensi, che al momento sembrano fra le piste più calde ...