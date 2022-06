**Ue: Mattarella-Governo, Italia impegnata per ingresso Ucraina e Paesi Balcani ovest** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - L'Italia è molto impegnata per sostenere il processo di adesione all'Ue dell'Ucraina e dei Paesi dei Balcani occidentali. È quanto emerso durante la tradizionale colazione di lavoro prima del Consiglio europeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quello del Consiglio, Mario Draghi, e alcuni ministri. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - L'è moltoper sostenere il processo di adesione all'Ue dell'e deideioccidentali. È quanto emerso durante la tradizionale colazione di lavoro prima del Consiglio europeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio, quello del Consiglio, Mario Draghi, e alcuni ministri.

