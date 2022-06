**Ue: Letta, 'Draghi e altri leader costruiscano nuova Europa'** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Dopo quello che è successo occorre costruire una nuova Europa", il Consiglio europeo di domani sarà "un momento storico" e il premier Mario Draghi e gli altri capi di stato e di governo avranno il compito di iniziare a "costruire la nuova Europa". Così Enrico Letta nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. "Lei avrà il compito insieme ai suoi colleghi di costruire i passi fondamentali per costruire la nuova Europa". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Dopo quello che è successo occorre costruire una", il Consiglio europeo di domani sarà "un momento storico" e il premier Marioe glicapi di stato e di governo avranno il compito di iniziare a "costruire la". Così Enriconelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario. "Lei avrà il compito insieme ai suoi colleghi di costruire i passi fondamentali per costruire la".

