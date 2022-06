Udienza Generale 22 giugno, Papa Francesco e la sua personale testimonianza di “anzianità” (Di mercoledì 22 giugno 2022) In occasione dell’Udienza Generale di mercoledì 22 giugno, Papa Francesco ritorna sul tema dell’anzianità; per la quindicesima catechesi di fila il Santo Padre si concentra sul rapporto dell’umanità intera con le persone in età avanzata. Da una vecchiaia debole che necessità di dipendenza il Pontefice chiede di far maturare il seme dell’amore vero e sincero. Dal colloquio che Gesù fa con Pietro, prima di rivelargli della sua morte, il Santo Padre trae lo spunto dal quale scaturisce la sua quindicesima catechesi dedicata all’anzianità nel corso dell’Udienza Generale. Ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, Papa Francesco chiede un esame di coscienza. @Credits AnsaGesù chiede, per tre volte, a Pietro: ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 giugno 2022) In occasione dell’di mercoledì 22ritorna sul tema dell’; per la quindicesima catechesi di fila il Santo Padre si concentra sul rapporto dell’umanità intera con le persone in età avanzata. Da una vecchiaia debole che necessità di dipendenza il Pontefice chiede di far maturare il seme dell’amore vero e sincero. Dal colloquio che Gesù fa con Pietro, prima di rivelargli della sua morte, il Santo Padre trae lo spunto dal quale scaturisce la sua quindicesima catechesi dedicata all’nel corso dell’. Ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro,chiede un esame di coscienza. @Credits AnsaGesù chiede, per tre volte, a Pietro: ...

Pubblicità

SenatorMaria : RT @SenatorMaria: Udienza Generale 22 giugno 2022 Papa Francesco LIS - RadioMariaITA : H. 12:25 #Udienza generale del Santo Padre - MaricaGusmitta : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: 'A te che importa? Prenditi cura della tua vita, non ficcare il naso nella vita degli altri e segui Gesù' Ri… - Newsinunclick : Così papa Francesco, durante l'udienza generale, commenta un passo della sua catechesi in cui parla di Gesù che, ri… - lino4219 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: 'A te che importa? Prenditi cura della tua vita, non ficcare il naso nella vita degli altri e segui Gesù' Ri… -