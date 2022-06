Ucraina | Zelensky a Ue | “Subito settimo pacchetto sanzioni contro Russia”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Volodymyrinsiste sulleMosca e sulla fornitura di armi per l’. “Ladeve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea”, ha detto il presidente ucraino nel video messaggio della scorse ore in cui ha chiesto ulterioriper la. “In tutti i negoziati – ha affermato – sottolineo sempre che è necessario al più presto ildidell’Ue”. E ha aggiunto: “Un’altra minaccia russa alla Lituania, un’altra ondata di pressioni energetiche, un’altra serie di bugie da parte di funzionari russi sulla crisi alimentare, sono tutti argomenti per concordare sul...

Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Il braccio di ferro su Kaliningrad, con l'applicazione delle sanzioni Ue da parte della Lituania ai carichi di ...