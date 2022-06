Ucraina, ultime notizie. Scholz, «pronti a difendere Paesi orientali della Nato» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il gas riprende a salire e sfiora 128 euro al MWh. La guardia di finanza fa il punto delle azioni sul patrimonio dei soggetti nella blacklist. Entro settimana prossima incontri Russia-Ucraina per sbloccare il grano. L’armata russa, intanto, avanza a Est Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il gas riprende a salire e sfiora 128 euro al MWh. La guardia di finanza fa il punto delle azioni sul patrimonio dei soggetti nella blacklist. Entro settimana prossima incontri Russia-per sbloccare il grano. L’armata russa, intanto, avanza a Est

Pubblicità

disinformate_it : RT @sole24ore: ?? Il super missile balistico intercontinentale #Sarmat sarà operativo in #Russia entro la fine dell’anno. Lo ha detto il pre… - Vasto2022 : Kiev lancia l’assalto all’Isola dei Serpenti. Kaliningrad, gli Usa: difenderemo gli alleati della Lituania | Le ult… - mario_felici : Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'La risposta su Kaliningrad non sarà diplomatica'. LIVE | Sky TG24 - LailaSimoncelli : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. Intelligence #Gb: #Russia pronta a inviare unità di riserva nel #Donbass ?? #Kiev, truppe russe… - Andrea_V_73 : '#Ucraina, ultime notizie. Raffineria in #Russia in fiamme, forse colpita da un #drone' @sole24ore -