Ucraina | stato maggiore | ' Russia mantiene 3 battaglioni al confine settentrionale'

Roma 22 set. (Adnkronos) - "La Russia mantiene fino a tre battaglioni tattici e unità aviotrasportate nelle regioni di Bryansk e Kursk". Lo riferisce su Facebook lo stato maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel suo riepilogo quotidiano delle operazioni belliche in corso, aggiungendo che, "in direzione nord , il nemico ha sparato mortai e proiettili di artiglieria contro gli insediamenti di Seredyna-Buda, Myropillya, Sumy Oblast e Gremyach, Chernihiv Oblast. In direzione Volyn e Polissya gli sforzi principali si concentrano sulla ricognizione, sull'equipaggiamento ingegneristico delle posizioni e sulla protezione delle frontiere con la Bielorussia". "Nella direzione di Kharkiv, il nemico sta effettuando una ricognizione aerea per identificare le posizioni delle nostre truppe.

