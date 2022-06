Ucraina, Roberta Metsola: 'Contro i ricatti di Mosca bisogna sganciarsi dall'energia russa' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Guerra in Ucrain a e strategie politiche. "I tentativi della Russia di destabilizzare l'Ue e il vicinato devono essere contrastati. Per difendere la democrazia e libertà". Così via Twitter la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) Guerra in Ucrain a e strategie politiche. "I tentativi della Russia di destabilizzare l'Ue e il vicinato devono essere contrastati. Per difendere la democrazia e libertà". Così via Twitter la ...

Guerra Ucraina, un italiano su 2 contento di essere nell'Ue Per la presidente del Parlamento Roberta Metsola "con il ritorno ... La maggior parte dei cittadini percepisce la guerra in Ucraina ... Ucraina, Metsola: "Un piacere incontrare Pedro Sanchez. D'accordo sulla necessità di passare a un'UE più forte" ...alla guerra in Ucraina è la via da seguire di fronte a sfide come la dipendenza energetica e il cambiamento climatico'. Lo ha scritto su Twitter la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola . Per la presidente del Parlamento"con il ritorno ... La maggior parte dei cittadini percepisce la guerra in......alla guerra inè la via da seguire di fronte a sfide come la dipendenza energetica e il cambiamento climatico'. Lo ha scritto su Twitter la Presidente del Parlamento Europeo,