Ucraina: Quartapelle, 'occorre proseguire nell'integrazione europea' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Dal 24 febbraio il nostro mondo è completamente cambiato. L'aggressione russa si è incaricata di bombardare non solo le città ucraine ma anche le convinzioni su cui abbiamo costruito le condizioni di vita dei nostri cittadini in Europa dopo la fine della Seconda guerra mondiale". Così Lia Quartapelle, capogruppo del Partito democratico in Commissione Esteri, nel corso del dibattito sulle risoluzioni sull'Ucraina in vista del consiglio europeo del 23 e 14 giugno. “L'unico modo per uscire più forti da questa guerra – ha proseguito Quartapelle- è fare in modo che il metodo europeo, il progetto europeo abbia successo. E' l'unica arma nelle nostre mani.” Per la parlamentare Dem “l'esito della guerra, le condizioni per la pace, la possibilità di sbloccare i porti ucraini non dipendono solo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Dal 24 febbraio il nostro mondo è completamente cambiato. L'aggressione russa si è incaricata di bombardare non solo le città ucraine ma anche le convinzioni su cui abbiamo costruito le condizioni di vita dei nostri cittadini in Europa dopo la fine della Seconda guerra mondiale". Così Lia, capogruppo del Partito democratico in Commissione Esteri, nel corso del dibattito sulle risoluzioni sull'in vista del consiglio europeo del 23 e 14 giugno. “L'unico modo per uscire più forti da questa guerra – ha proseguito- è fare in modo che il metodo europeo, il progetto europeo abbia successo. E' l'unica armae nostre mani.” Per la parlamentare Dem “l'esito della guerra, le condizioni per la pace, la possibilità di sbloccare i porti ucraini non dipendono solo da ...

