Ucraina, Putin commemora l’anniversario dell’inizio dell’invasione nazista (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Cade oggi l’81esimo anniversario dell’inizio dell’Operazione Barbarossa, l’invasione, da parte della Germania nazista, dell’Unione sovietica. Una invasione a sorpresa, dato che Berlino e Mosca erano alleate, dal 1939, grazie al Patto sancito da Molotov e Ribbentrop, e al Protocollo segreto che lo accompagnava per la divisione delle terre di mezzo (non solo la Polonia, ma anche i Baltici, la Finlandia e Romania). Patto, quello firmato in una Mosca adornata con bandiere con la svastica il 23 agosto del 1939, che si tradusse, nel giro di poco tempo, nell’entrata dei tedeschi in Polonia occidentale (il primo settembre) e in quella dell’Armata rossa nella Polonia orientale (il 17 settembre). Per Mosca, il 22 giugno è il “Giorno della memoria e del lutto”, “l’anniversario dell’inizio della Grande guerra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Cade oggi l’81esimo anniversariodell’Operazione Barbarossa, l’invasione, da parte della Germania, dell’Unione sovietica. Una invasione a sorpresa, dato che Berlino e Mosca erano alleate, dal 1939, grazie al Patto sancito da Molotov e Ribbentrop, e al Protocollo segreto che lo accompagnava per la divisione delle terre di mezzo (non solo la Polonia, ma anche i Baltici, la Finlandia e Romania). Patto, quello firmato in una Mosca adornata con bandiere con la svastica il 23 agosto del 1939, che si tradusse, nel giro di poco tempo, nell’entrata dei tedeschi in Polonia occidentale (il primo settembre) e in quella dell’Armata rossa nella Polonia orientale (il 17 settembre). Per Mosca, il 22 giugno è il “Giorno della memoria e del lutto”, “della Grande guerra ...

