Ucraina: prorogato fino al 9 agosto arresto cautelare oligarca filorusso Medvedchuk (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il tribunale distrettuale Lychakiv di Leopoli ha prorogato fino al 9 agosto l'arresto cautelare del deputato popolare e leader del partito filorusso dell'Opzh (Opposizione per la vita) Viktor Medvedchuk. Il giudice ha accolto la richiesta del pm di prorogare la misura cautelare sotto forma di detenzione senza determinare l'importo della cauzione. Medvedchuk è sospettato di diversi crimini: attacco all'integrità territoriale dell'Ucraina, appropriazione indebita di risorse naturali, trasferimento di informazioni segrete ai servizi di intelligence russi, tradimento e favoreggiamento di un'organizzazione terroristica. Il sospetto dell'ultimo episodio (facilitazione del terrorismo) è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il tribunale distrettuale Lychakiv di Leopoli haal 9l'del deputato popolare e leader del partitodell'Opzh (Opposizione per la vita) Viktor. Il giudice ha accolto la richiesta del pm di prorogare la misurasotto forma di detenzione senza determinare l'importo della cauzione.è sospettato di diversi crimini: attacco all'integrità territoriale dell', appropriazione indebita di risorse naturali, trasferimento di informazioni segrete ai servizi di intelligence russi, tradimento e favoreggiamento di un'organizzazione terroristica. Il sospetto dell'ultimo episodio (facilitazione del terrorismo) è stato ...

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: prorogato fino al 9 agosto arresto cautelare oligarca filorusso Medvedchuk - - ChiaraC315 : @lorenzlu @AdrianaSpappa Me ne sono convinta nel momento in cui il pdc ha dichiarato lo stato di emergenza per gue… - guglielmograda1 : Mario Draghi 2: come detto su il post precedente Draghi non ha prorogato il reddito di emergenza ed esdesso ci sono… - guglielmograda1 : Mario Draghi: il premier Draghi prende delle cantonate infatti come ha fatto con il reddito di emergenza che non lh… - paolobucci68 : vamos, ucraina ?? Oggi anche: Il Consiglio Ue ha prorogato fino al 23 giugno 2023 le sanzioni imposte alla Russia… -