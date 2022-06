Ucraina: premier Draghi alla Camera replica comunicazioni di ieri al Senato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto alla Camera replicando l'intervento di ieri al Senato. Nelle comunicazioni, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles, il premier tra l'altro ha evidenziato come "l'L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l'Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi". "Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione", ha sottolineato Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, è intervenutondo l'intervento dial. Nelle, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles, iltra l'altro ha evidenziato come "l'L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l', ricercare la pace, superare questa crisi". "Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione", ha sottolineato

Pubblicità

matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - Agenzia_Ansa : FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Drag… - AlexBazzaro : Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edot… - anna21430786 : RT @LaStampa: Nuove armi all’Ucraina: prima lo scontro, poi il sì a Draghi. Il premier: “L’unità è essenziale” - MassimGiannini : RT @LaStampa: Nuove armi all’Ucraina: prima lo scontro, poi il sì a Draghi. Il premier: “L’unità è essenziale” -