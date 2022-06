**Ucraina: Mattarella-Governo, preoccupazione per crisi energetica e alimentare** (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Le preoccupazioni per le crisi energetica e alimentare, conseguenza del conflitto in Ucraina, sono state al centro della tradizionale colazione di lavoro prima del Consiglio europeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quello del Consiglio, Mario Draghi, e alcuni ministri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Le preoccupazioni per lee alimentare, conseguenza del conflitto in Ucraina, sono state al centro della tradizionale colazione di lavoro prima del Consiglio europeo tra il Presidente della Repubblica, Sergio, quello del Consiglio, Mario Draghi, e alcuni ministri.

