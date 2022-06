Ucraina | Letta “Italia sta giocando ruolo importante”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’staunall’interno dell’Ue. Abbiamo visto la foto di qualche giorno fa con l’Europa va a Kiev e ci sono tre protagonisti: il presidente francese, il cancelliere tedesco e il primo ministrono”. Così il segretario del Pd, Enrico, nel suo intervento in Aula dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio. “Sappiamo tutti bene che la storia del nostro Paese e della sua politica estera è sempre in bilico, tra giocare i primi posti della serie B o giocare nella serie A. Quella storia è legata aldel G7, al fatto che siamo il terzo paese europeo del G7, che siamo nel G20, e non sempre il nostroè riuscito a raggiungere i risultati che in questo caso stiamo raggiungendo. Per ...

