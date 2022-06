Ucraina: Letta a Meloni, 'interesse nazionale? Lo sta facendo governo Draghi' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con il passaggio" dell'intervento di Giorgia Meloni "che non è riuscita a riconoscere un fatto storico: le foto contano nelle storia e la foto che è stata raccontata da tutto il mondo, l'Europa va a Kiev, ha tre protagonisti: il cancelliere tedesco, il presidente francese e il primo ministro italiano". Così Enrico Letta nelle dichiarazioni di voto ina aula alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi rivolgendosi a Giorgia Meloni. "L'Italia sta giocando un ruolo importante all'interno dell'Unione europea", ha sottolineato il segretario del Pd. "Per noi questo è l'interesse nazionale ed è quello che il nostro partito e il nostro Paese sta portando avanti con il governo Draghi". Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con il passaggio" dell'intervento di Giorgia"che non è riuscita a riconoscere un fatto storico: le foto contano nelle storia e la foto che è stata raccontata da tutto il mondo, l'Europa va a Kiev, ha tre protagonisti: il cancelliere tedesco, il presidente francese e il primo ministro italiano". Così Enriconelle dichiarazioni di voto ina aula alla Camera sulle comunicazioni del premier Mariorivolgendosi a Giorgia. "L'Italia sta giocando un ruolo importante all'interno dell'Unione europea", ha sottolineato il segretario del Pd. "Per noi questo è l'ed è quello che il nostro partito e il nostro Paese sta portando avanti con il".

