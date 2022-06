Ucraina | Kiev | ' morti 34 230 soldati russi | distrutti 1496 tank'

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ammonterebbero a 34.230 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni'. Lo ha detto il… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Durante la visita a Kiev, il Presidente Zelensky ha chiesto di continuare a sostenere l’#Ucraina… - fattoquotidiano : Il governo tedesco ha pubblicato una lista lunga e dettagliata di tutto il materiale militare che la Germania ha re… - FioreFio4 : RT @LaVeritaWeb: Il premier liquida Palazzo Madama con un discorso di 20 minuti. Non parla di missili, ma insiste sull’ingresso del Paese i… - LigorioVincent : Per capirci, il secondo fronte qui vuole aprirlo qualcun altro perché si è compreso che parte dell’Ucraina è persa… -

"L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l', ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione". Lo ha detto il premier Mario Draghi ...'L'Italia continuerà a lavorare con l'Unione europea e i nostri partner del G7 per sostenere l', ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, da voi. Questa è la guida per la nostra azione'. Lo ha detto il premier Mario Draghi ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 119 - Kiev: truppe russe si avvicinano a Lysychansk - Kiev: truppe russe si avvicinano a Lysychansk Un fotoreporter ucraino e un soldato che lo stava accompagnando, sono stati "giustiziati a freddo", dalle forze militari della Russia ...Tre giorni fa il Parlamento ucraino ha votato due leggi che introdurranno severe restrizioni ai libri e alla musica russi ...