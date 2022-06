Ucraina | Kiev | ‘morti 34 230 soldati russi | distrutti 1496 tank'

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 34.230 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 34.230 uomini,carri armati, 3614 mezzi corazzati, 752 sistemi d'artiglieria, 239 lanciarazzi multipli, 99 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 216 aerei, 182 elicotteri, 2543 autoveicoli, 14 unità navali e 614 droni.

