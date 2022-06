Ucraina, il premier indonesiano, presidente di turno del G20, incontrerà Zelensky e Putin (Di mercoledì 22 giugno 2022) Joko Widodo premier indonesiano e presidente di turno del G20, visiterà Kiev e Mosca a fine giugno per incontrare Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, diventando il primo leader asiatico a incontrare ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) Joko Widododidel G20, visiterà Kiev e Mosca a fine giugno per incontrare Volodymyre Vladimir, diventando il primo leader asiatico a incontrare ...

Pubblicità

matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - ItaliaViva : Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Drag… - ChicoCayetano : RT @ItaliaViva: Calenda voleva andare a elezioni al tempo del Papeete: uno straordinario acume politico. Se avessimo fatto le elezioni in q… - katiasantange11 : RT @matteorenzi: L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi https… -