Ucraina | Draghi | ' decisioni con risvolti morali | vostro sostegno essenziale e fondamentale'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Il sostegno è stato abbastanza unito. L'unità è essenziale in questi momenti, perchè le decisioni che bisogna prendere sono molto difficili. É essenziale perchè queste decisioni riguardano la guerra, riguardano anche la nostra situazione economica e sociale interna. Non sono situazioni facili, quindi l'unità è fondamentale. Alcune di queste decisioni, soprattutto quando vedono l'Italia coinvolta seppur indirettamente in una situazione di guerra, sono decisioni importanti, complesse, profonde anche dal punto di vista personale, hanno dei risvolti morali molto profondi, molto complicati. E quindi il vostro sostegno è fondamentale"

