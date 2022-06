Ucraina | consigliere Kiev | “Putin ha il cancro dal 2020”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “So con certezza cheha veramente ildal, qualcosa come un sarcoma”. Lo ha detto Aleksei Arestovich, uno dei consiglieri della presidenza, in un’intervista al portale Gordon, ribadendo anche che il presidente russo avrebbe “una serie di problemi gravi, con la colonna vertebrale ed altri organi”. La salute diè “nella mani dei migliori medici della Russia”, ha aggiunto ilucraino il quale però già si chiede chi potrà succedere al presidente russo che potrebbe da qui “ad un paio di anni” non essere più alla guida della Russia. E si preoccupa della possibilità che riescano a farsi avanti figure, come Nikolai Patrushev, il segretario del consiglio di Sicurezza russo, ex capo dell’Fsb, o l’ex primo ministro Sergei Kiriyenko, che ...

