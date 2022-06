Ucraina: Biden, sospensione tassa su benzina per 3 mesi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente Usa Joe Biden ha chiesto al Congresso di sospendere la tassa federale sulla benzina per tre mesi per aiutare gli americani a fronteggiare l'aumento del prezzo. Lo riferisce la Casa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente Usa Joeha chiesto al Congresso di sospendere lafederale sullaper treper aiutare gli americani a fronteggiare l'aumento del prezzo. Lo riferisce la Casa ...

Pubblicità

Corriere : Blocco di Kaliningrad, Mosca minaccia la Lituania. Biden: «Pronti a difendere gli alleati» - GiovaQuez : Orsini: 'Draghi non ha una posizione sull'Ucraina, deve solo esautorare il Parlamento per poi genuflettersi a Biden… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: 'Se non avessimo fermato Putin, in Europa avrebbe regnato il caos' #joebiden #presidente #putin… - iconanews : Ucraina: Biden, sospensione tassa su benzina per 3 mesi - Massimi47715989 : Ucraina: Biden, sospensione tassa su benzina per 3 mesi - Ultima Ora - ANSA -