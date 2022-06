Ucraina, approvata la risoluzione di FdI. Meloni: «Colmiamo le lacune della maggioranza» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo aver incassato il parere negativo del governo sulla propria risoluzione al Senato in vista del Consiglio europeo, FdI ha ottenuto il risultato alla Camera non solo di far mettere al voto il proprio testo, ma anche di farlo approvare. Una svolta arrivata dopo l’intervento in Aula della leader del partito, Giorgia Meloni, che è riuscita a far mutare gli intendimenti. E, insieme, a far avere finalmente al governo un mandato chiaro sulla politica estera, che non si ravvisa in maniera altrettanto puntuale nella risoluzione di maggioranza. La risoluzione di FdI approvata alla Camera Il testo di FdI si compone di soli quattro punti, tutti però con un’impronta fortemente operativa. Al primo punto si impegna il governo «a promuovere l’istituzione di un apposito Fondo, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo aver incassato il parere negativo del governo sulla propriaal Senato in vista del Consiglio europeo, FdI ha ottenuto il risultato alla Camera non solo di far mettere al voto il proprio testo, ma anche di farlo approvare. Una svolta arrivata dopo l’intervento in Aulaleader del partito, Giorgia, che è riuscita a far mutare gli intendimenti. E, insieme, a far avere finalmente al governo un mandato chiaro sulla politica estera, che non si ravvisa in maniera altrettanto puntuale nelladi. Ladi FdIalla Camera Il testo di FdI si compone di soli quattro punti, tutti però con un’impronta fortemente operativa. Al primo punto si impegna il governo «a promuovere l’istituzione di un apposito Fondo, ...

Pubblicità

agorarai : Ucraina, approvata in Senato la risoluzione di maggioranza. Facciamo il punto con Sara Mariani. #agorarai @saracesto - LucaViaggio : RT @fratotolo2: #Draghi insiste: “Le #sanzioni funzionano” Contro l’Italia certamente. - MaxLandra : RT @fratotolo2: #Draghi insiste: “Le #sanzioni funzionano” Contro l’Italia certamente. - Silvergio2377 : RT @fratotolo2: #Draghi insiste: “Le #sanzioni funzionano” Contro l’Italia certamente. - europapalia : RT @europapalia: Come volevasi dimostrare, arriva l'ok dalla Camera sul sostegno all'#Ucraina, in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 g… -