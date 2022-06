Tutto quello che c’è da sapere su EuroBasket 2022 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si prospetta un’estate emozionante per gli appassionati di basket, dal momento che si svolgerà la 41esima edizione dell’EuroBasket 2022, in ben quattro nazioni ospitanti. La competizione prenderà il via il 1 settembre, la finale si giocherà il 18 settembre. Alcuni dei migliori giocatori europei saranno in azione per tutta la competizione. Andiamo a vedere tutti i dettagli da conoscere, al fine di prepararsi al meglio per questo importante torneo sportivo. Quali Nazioni si sono qualificate? Per questa edizione di EuroBasket un totale di 24 squadre nazionali si sono qualificate per partecipare alla competizione. Sono presenti nazionali che hanno già vinto più volte questo torneo e squadre che ancora non hanno potuto coronare questo sogno. I gironi sono stati già estratti e si prospetta una lotta serrata fin dalle prime partite. Per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si prospetta un’estate emozionante per gli appassionati di basket, dal momento che si svolgerà la 41esima edizione dell’, in ben quattro nazioni ospitanti. La competizione prenderà il via il 1 settembre, la finale si giocherà il 18 settembre. Alcuni dei migliori giocatori europei saranno in azione per tutta la competizione. Andiamo a vedere tutti i dettagli da conoscere, al fine di prepararsi al meglio per questo importante torneo sportivo. Quali Nazioni si sono qualificate? Per questa edizione diun totale di 24 squadre nazionali si sono qualificate per partecipare alla competizione. Sono presenti nazionali che hanno già vinto più volte questo torneo e squadre che ancora non hanno potuto coronare questo sogno. I gironi sono stati già estratti e si prospetta una lotta serrata fin dalle prime partite. Per ...

