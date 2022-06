Tutti a Ibiza: Messi, Pjanic, Vlahovic e... Benvenuti nella spiaggia dei campioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) C'è Messi, ci sono Tutti. Un mese all'anno Ibiza diventa la capitale del calcio: come un enorme stadio, con giocatori che arrivano da ogni parte del mondo e il mare al posto delle tribune. Non c'è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) C'è, ci sono. Un mese all'annodiventa la capitale del calcio: come un enorme stadio, con giocatori che arrivano da ogni parte del mondo e il mare al posto delle tribune. Non c'è ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Tutti a Ibiza: Messi, Pjanic, Vlahovic e... Benvenuti nella spiaggia dei campioni - martina_gnd : Ma possibile che i calciatori, con tutti i milioni che hanno, non trovino un posto per le vacanze che faccia meno c… - bigdreamer221 : Pensando che se avessi voluto conoscere qualcuno di famoso, sarei dovuta partire per ibiza/miami in questo periodo,… - albertocol9 : Domani inizia la maturità, per tutti i ragazzi, poi c’è lui che ha preferito andare ad Ibiza, che tempi, che figura… - marinamarnie : @J_Radetzky andiamo tutti all'estero meglio a ibiza dove tutto questa follia non esiste e nessuno fa tamponi -