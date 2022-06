Turista trovato morto sotto parete rocciosa in Calabria

Pubblicità

CosenzApp : Trovato morto il turista 52enne scomparso mentre era in vacanza ad Acquappesa - DinoGranata : Trovato morto il turista scomparso nel Cosentino. - SecondoPiano : Trovato morto il turista scomparso nel Cosentino. - effenera : @Gilles_Simeoni una settimana nella splendida Corsica ho trovato paesaggi fantastici ma soprattutto gente onesta e… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Un turista tedesco di 59 anni ha perso la vita finendo fuori strada con la sua auto verso le otto a Passo Pennes, tra… -

E' statosenza vita, sotto una parete rocciosa da dove si ipotizza possa essere precipitato, il corpo di B. G., di 52,di Valgreghentino (Lecco), in vacanza ad Aquappesa Terme, nel cosentino. ...Ma non c'è stato, purtroppo, nulla da fare: il corpo senza vita delè stato individuato da un drone dei vigili del fuoco ed è in corso il suo recupero per il tramite di un elicottero. Sul ...(ANSA) - GUARDIA PIEMONTESE, 22 GIU - E' stato trovato senza vita, sotto una parete rocciosa da dove si ipotizza possa essere precipitato, il corpo di B. G., di 52, turista di Valgreghentino (Lecco), ...E’ stato trovato senza vita, sotto una parete rocciosa da dove si ipotizza possa essere precipitato, il corpo di Giambattista Brambilla, di 52, turista di Valgreghentino (Lecco), in vacanza ad ...