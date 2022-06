Turista americano stroncato da un infarto sulla cupola di Brunelleschi (91 metri di altezza e 463 scalini) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un Turista statunitense di 67 anni si è sentito male mentre si trovava in cima alla cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze e nonostante i soccorsi, peraltro complicati dall’altezza, in cui è successo il fatto, è arrivato morto in ospedale. Stamani alle ore 08:50 in cima alla cupola, nella terrazza panoramica, a circa 91 metri di altezza, il cittadino americano ha accusato un malore. Immediatamente il personale presente in servizio ha chiamato i soccorsi (sono intervenute due autoambulanze e un’automedica rispettivamente una della Croce Rossa e una della Misericordia). Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco con attrezzature e mezzi adeguati per soccorrere il Turista (una scala aerea era presente adiacente alla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Unstatunitense di 67 anni si è sentito male mentre si trovava in cima alladeldel Duomo di Firenze e nonostante i soccorsi, peraltro complicati dall’, in cui è successo il fatto, è arrivato morto in ospedale. Stamani alle ore 08:50 in cima alla, nella terrazza panoramica, a circa 91di, il cittadinoha accusato un malore. Immediatamente il personale presente in servizio ha chiamato i soccorsi (sono intervenute due autoambulanze e un’automedica rispettivamente una della Croce Rossa e una della Misericordia). Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco con attrezzature e mezzi adeguati per soccorrere il(una scala aerea era presente adiacente alla ...

