Truffe in Campania, braccia e gambe spezzate per inscenare finti incidenti: 8 arresti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Almeno 74 i falsi incidenti stradali inscenati per sottrarre alle compagnie assicurative circa 600mila euro. E' quanto documentato dall'inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino che ha portato a 8 ordinanze di custodia cautelare (4 in carcere e 4 ai domiciliari) e all'esecuzione di un obbligo di dimora e di due sospensioni dall'esercizio della professione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

