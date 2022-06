(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – In poco più di una settimana fa avevato due, facendosi consegnare soldi in contanti e oggetti in oro, per un ammontare complessivo vicino ai 50.000. I fatti erano avvenuti lo scorso maggio a Sorrento: ora la svolta. I carabinieri della locale compagnia hanno infatti eseguito un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di F.A., 30 anni, originario di Napoli, accusato diaggravata ai danni di due persone. L’uomo, stando a quanto appurato dalle forze dell’ordine, insieme ad altri soggetti da identificare, usando artifizi e raggiri avevato due signore ottuagenarie. Per la precisione, la prima vittima, il 5 maggio, sarebbe ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Truffa anziane con finto #Corriere per 60mila euro: arrestato nel Napoletano ** - BaroneDadda : @AStramezzi @EleonoraBracco @MassimoGalli51 Chiedo venia …non sono un personaggio noto ma se malauguratamente, nono… - Borderline_24 : #Puglia, casi di #Truffa da falsi tecnici #Enel a persone anziane: 'Prestate attenzione' -

Agenzia ANSA

In poco più di una settimana aveva truffato due anziane, facendosi consegnare soldi in contanti e oggetti in oro, per 50.000 euro. I fatti erano avvenuti lo scorso maggio a Sorrento: ora la svolta. I ...In poco più di una settimana aveva truffato due anziane, facendosi consegnare soldi in contanti e oggetti in oro, per un ammontare complessivo vicino ai 50.000 euro. I fatti erano avvenuti lo scorso m ...