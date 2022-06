Tre testimoni raccontano come Trump ha cercato di ribaltare l'esito del voto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non importa cosa abbia o non abbia fatto Donald Trump. In genere, nelle inchieste che lo hanno coinvolto, dal RussiaGate fino al secondo impeachment, è sempre riuscito a salvarsi: vuoi perché mancava la prova regina che potesse condannarlo, vuoi perchè non c’erano i voti necessari a destituirlo, vuoi perchè questo, vuoi perchè quello, Donald Trump è sempre riuscito a sgusciare via dalle mani di chi gli dava la caccia. Perché con lui non importa quanti quintali di prove hai. Contano sempre e solo quelle che non hai. L’inchiesta della Commissione del Congresso sui fatti del 6 gennaio però sembra decisa a non lasciarsi sfuggire niente e a inchiodare Donald Trump alle sue responsabilità di ispiratore (se non architetto) di un tentato colpo di stato e di un tentato sovvertimento dell’ordine democratico in America. Di prove, per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non importa cosa abbia o non abbia fatto Donald. In genere, nelle inchieste che lo hanno coinvolto, dal RussiaGate fino al secondo impeachment, è sempre riuscito a salvarsi: vuoi perché mancava la prova regina che potesse condannarlo, vuoi perchè non c’erano i voti necessari a destituirlo, vuoi perchè questo, vuoi perchè quello, Donaldè sempre riuscito a sgusciare via dalle mani di chi gli dava la caccia. Perché con lui non importa quanti quintali di prove hai. Contano sempre e solo quelle che non hai. L’inchiesta della Commissione del Congresso sui fatti del 6 gennaio però sembra decisa a non lasciarsi sfuggire niente e a inchiodare Donaldalle sue responsabilità di ispiratore (se non architetto) di un tentato colpo di stato e di un tentato sovvertimento dell’ordine democratico in America. Di prove, per ...

