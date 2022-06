Trattative parallele per i diritti TV, ad Lega al CEO della Roma: 'Certe azioni sono lesive, per tutti quanti' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non è proprio un periodo di calma piatta per la Lega Serie A. Dopo le polemiche e le decisioni del TAR sulla questione indice di liquidità,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non è proprio un periodo di calma piatta per laSerie A. Dopo le polemiche e le decisioni del TAR sulla questione indice di liquidità,...

Pubblicità

sportli26181512 : Trattative parallele per i diritti TV, ad Lega al CEO della Roma: 'Certe azioni sono lesive, per tutti quanti': Non… - siamo_la_Roma : ?? Dura lettera dell'ad della #LegaSerieA indirizzata al CEO giallorosso #Berardi ?? La questione riguarda trattativ… - AroundTorino : ?? #Tuttosport - Il piano del #Torino per Demba #Seck prevede una stagione in prestito in #SerieA. Lo #Spezia sembra… - Bubu_Inter : Via Instagram @MatteoBarzaghi Personalmente credo alle trattative parallele con Dybala e Lukaku, ma non vedo come… -