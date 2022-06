Trasporto aereo, sabato nuova giornata di passione per le low cost (Di mercoledì 22 giugno 2022) sabato prossimo 25 giugno sarà un nuovo giorno di passione per chi aveva in programma un volo con le compagnie aeree low cost. I sindacati hanno infatti annunciato uno sciopero di 24 ore che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022)prossimo 25 giugno sarà un nuovo giorno diper chi aveva in programma un volo con le compagnie aeree low. I sindacati hanno infatti annunciato uno sciopero di 24 ore che ...

Pubblicità

GiovaQuez : Intanto il CdM ha deciso la proroga dell'obbligo di #mascherine sui treni e i mezzi di trasporto pubblico fino al 3… - longagnani : @danylibery @barbarab1974 Naturale non è. Un aereo a reazione non ha nulla di naturale, ma serve a molti scopi. Tr… - MarroniMichele : @UltimaGenerazi1 Ma voi @UltimaGenerazi1 ovviamente non usate smartphone vero? Non avete il frigorifero a casa o il… - Raf17Pallotto : RT @AndreaGiuricin: Bisogna accelerare la vendita di #ITA #Alitalia e il Governo ci sta provando. Però il momento è difficile per il traspo… - FGuarniera : RT @AndreaGiuricin: Bisogna accelerare la vendita di #ITA #Alitalia e il Governo ci sta provando. Però il momento è difficile per il traspo… -