(Di mercoledì 22 giugno 2022) Unè morto questa sera aintorno le 20.30 in uno scontro con una. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all'imbocco del sottopassaggio, in zona ...

Gazzetta del Sud

Un ciclista è morto questa sera a Torino intorno le 20.30 in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all'imbocco del sottopassaggio, in zona Porta Palazzo. Sul posto sono ... Tragedia a Torino, ciclista muore travolto da una volante della polizia Tragedia nella serata di oggi a Torino: un auto della Polizia ha travolto e ucciso un ciclista di circa trent'anni in corso Regina Margherita ... Un ciclista è morto questa sera a Torino intorno le 20.30 in uno scontro con una volante della polizia. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all'imbocco del sottopassaggio, in zona Porta ...