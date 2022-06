Tottenham, piace Paquetà: il Lione chiede 50 milioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Tottenham è sulle tracce dell’ex milanista Lucas Paqueta, attualmente al Lione. I francesi chiedono 50 milioni per la vendita Il Tottenham è sulle tracce di Lucas Paquetà. Secondo quanto riportato da London Football, il brasiliano, che dopo l’esperienza al Milan è esploso al Lione, vincendo anche il premio di miglior straniero della Ligue 1, piace a molti altri club inglesi, tra cui Arsenal e Newcastle. Sull’ex Milan però il Tottenham è in vantaggio, anche se rimane dubbiosa sul prezzo: il Lione infatti chiede 50 milioni per il brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilè sulle tracce dell’ex milanista Lucas Paqueta, attualmente al. I francesi chiedono 50per la vendita Ilè sulle tracce di Lucas. Secondo quanto riportato da London Football, il brasiliano, che dopo l’esperienza al Milan è esploso al, vincendo anche il premio di miglior straniero della Ligue 1,a molti altri club inglesi, tra cui Arsenal e Newcastle. Sull’ex Milan però ilè in vantaggio, anche se rimane dubbiosa sul prezzo: ilinfatti50per il brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

