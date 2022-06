Toti: “Di Maio possibile interlocutore del nuovo centro” (Di mercoledì 22 giugno 2022) GENOVA – “A mio modo di vedere, in base alla via che ha preso, certamente Di Maio può diventare un interlocutore del nuovo centro allargato. Ora occorrerà vedere quali connotati prenderà, su un tema molto importante per la collocazione di un partito come la politica estera Di Maio ha preso delle posizioni molto nette e simili alle nostre”. Lo prospetta il presidente della Regione Liguria e leader di Italia al centro, Giovanni Toti, intervistato da Radio24. “Dopodiché su Di Maio occorre vedere bene che cosa farà – ribadisce – nel senso che il Di Maio del balcone della povertà sconfitta e dei navigator è un qualcosa di molto diverso da adesso, se ha preso la strada della responsabilità e della cultura di governo ne sono particolarmente ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) GENOVA – “A mio modo di vedere, in base alla via che ha preso, certamente Dipuò diventare undelallargato. Ora occorrerà vedere quali connotati prenderà, su un tema molto importante per la collocazione di un partito come la politica estera Diha preso delle posizioni molto nette e simili alle nostre”. Lo prospetta il presidente della Regione Liguria e leader di Italia al, Giovanni, intervistato da Radio24. “Dopodiché su Dioccorre vedere bene che cosa farà – ribadisce – nel senso che il Didel balcone della povertà sconfitta e dei navigator è un qualcosa di molto diverso da adesso, se ha preso la strada della responsabilità e della cultura di governo ne sono particolarmente ...

