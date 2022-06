Toro (Ail): “Fondamentale alleanza con ematologia italiana” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - “Oggi nella nostra giornata nazionale vogliamo ribadire l’importanza dell’alleanza tra l’ematologia italiana e Ail. Nascono insieme e fanno un percorso comune, ma è importante ribadire il fatto che alle cure... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - “Oggi nella nostra giornata nazionale vogliamo ribadire l’importanza dell’tra l’e Ail. Nascono insieme e fanno un percorso comune, ma è importante ribadire il fatto che alle cure...

Pubblicità

retewebitalia : Toro (Ail): ‘A fianco dei pazienti e della ricerca contro le neoplasie del sangue’ - #retewebitalia #news #oggi… - ddavolos8 : RT @AIL_Onlus: 'L'AIL in questi 50 anni ha sostenuto la Ricerca in tanti i modi: con borse di studio, con l'acquisto di materiale sanitario… - AIL_Onlus : 'L'AIL in questi 50 anni ha sostenuto la Ricerca in tanti i modi: con borse di studio, con l'acquisto di materiale… - BussoloMarco : RT @avisnazionale: #21giugno: Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Oggi il 70% di chi riceve una diagnosi di… - lifestyleblogit : Toro (Ail): ‘A fianco dei pazienti e della ricerca contro le neoplasie del sangue’ - -