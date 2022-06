Torna la Maturità in “presenza”: foto ricordo e l’attesa per le tracce della prima prova (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La giornata speciale di 2.700 ragazzi e ragazze del Sannio è cominciata molto presto, probabilmente addirittura nel cuore della notte. Gli studenti, impegnati da stamattina nelle prove scritte per la Maturità, si sono ri-presentati davanti ai Licei e agli Istituti scolastici dopo giornate passate in casa a studiare per affrontare la prima prova scritta: quella di italiano, comune per tutti. Mentre si attendeva l’arrivo, attraverso la rete informatica e in forma criptata, delle tracce presso le Segreterie d’Esame, i maturandi hanno atteso in apparente tranquillità che si aprissero le porte per l’accesso nelle aule. A stemperare la tensione dell’attesa gli immancabili selfie, foto ricordo da conservare e custodire ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La giornata speciale di 2.700 ragazzi e ragazze del Sannio è cominciata molto presto, probabilmente addirittura nel cuorenotte. Gli studenti, impegnati da stamattina nelle prove scritte per la, si sono ri-presentati davanti ai Licei e agli Istituti scolastici dopo giornate passate in casa a studiare per affrontare lascritta: quella di italiano, comune per tutti. Mentre si attendeva l’arrivo, attraverso la rete informatica e in forma criptata, dellepresso le Segreterie d’Esame, i maturandi hanno atteso in apparente tranquillità che si aprissero le porte per l’accesso nelle aule. A stemperare la tensione delgli immancabili selfie,da conservare e custodire ...

Pubblicità

RomaSette : La #Maturità torna “normale”: la prova scritta di italiano per oltre 500mila studenti. Il ministro Bianchi: «Ci sia… - anteprima24 : ** Torna la #Maturità in 'presenza': foto ricordo e l'attesa per le #Tracce della prima prova **… - chiadegli : E dopo 32 anni (32!) in letteratura torna il mio grande amore: Giovannino Pascoli. Il mio tema di maturità, in cui… - magzinemag : Oggi al via gli esami di #maturità. Dopo due anni di assenza causa #Covid torna lo scritto di italiano. Pascoli, Ve… - SanremoNews : Al via la Maturità 2022 per 1.534 studenti imperiesi: 'Tra emozioni e timori, si torna alla normalità dopo due anni… -